“È successo anche stavolta” grave infortunio per la famosissima cantante prima di Sanremo: dolore alle stelle

Francesca Michielin, famosa cantante italiana, ha annunciato un infortunio al piede a pochi giorni dall’inizio di Sanremo 2025, ma è determinata a partecipare con il brano “Fango in Paradiso”, che rappresenta la sua rinascita personale. Nonostante l’incidente, Michielin ha condiviso sui social media il suo entusiasmo per il festival, affermando: “Non c’è nessun grado di separazione tra me e le scale dell’Ariston”. La sua prima partecipazione a Sanremo risale al 2016 con “Nessun grado di separazione”, seguita da altre esibizioni significative, come la collaborazione con Fedez nel 2021 e il ruolo di direttrice d’orchestra per Emma nel 2022.

Nel suo nuovo brano, Michielin esplora il concetto di imperfezione nelle storie d’amore e nella vita: “Il fango in paradiso è quella componente di imperfezione che in qualche modo io mi auguro ci sia anche in paradiso”. La canzone riflette le sfide affrontate negli ultimi anni, inclusa la rimozione di un rene, e incarna un messaggio di resilienza. Pur avendo già partecipato al festival, Michielin ha rivelato di non essere completamente abituata all’emozione e all’ansia che l’accompagnano: “Ho già fatto Sanremo delle volte, però non ho realizzato cosa sia diventato il Festival”.

La sua partecipazione a Sanremo non è solo un’opportunità di esibirsi, ma anche un importante viaggio di crescita personale e artistica, evidenziando la vulnerabilità e l’autenticità che la caratterizzano come artista apprezzata dal pubblico. La determinazione di Francesca Michielin rappresenta un esempio di forza e passione per la musica.