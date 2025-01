“È stato un percorso difficile” Sabrina Salerno, la notizia dopo l’annuncio sulla malattia

Sabrina Salerno ha annunciato di aver concluso il ciclo di radioterapia, un traguardo importante dopo aver affrontato una diagnosi di nodulo maligno al seno lo scorso settembre e un successivo intervento chirurgico. La famosa cantante ha condiviso questo percorso difficile con i suoi follower, evidenziando la determinazione con cui ha affrontato le sfide legate alla sua malattia. Con il trattamento ora completato, ha espresso gratitudine verso coloro che l’hanno supportata lungo il cammino.

In un messaggio emozionante su Instagram, Sabrina ha raccontato che il suo ultimo giorno di radioterapia è coinciso con il 9 gennaio, dopo aver iniziato il 9 dicembre. Ha descritto la sua esperienza come impegnativa, sottolineando che, anche se non ha avuto gravi problemi fisici, l’aspetto psicologico è stato particolarmente difficile. Ogni sera rifletteva sulla sua condizione, il che le provocava un certo disagio, ma ha trovato conforto nei messaggi di sostegno e nei consigli di chi aveva affrontato situazioni analoghe, da cui ha tratto coraggio e rassicurazione.

Sabrina ha messo in evidenza come il suo percorso sia stato più psicologico che fisico, chiudendo un capitolo della sua vita. Ha mostrato soddisfazione per la sua attitudine positiva, nonostante i momenti di difficoltà. Ha dichiarato che il suo atteggiamento proattivo le ha permesso di affrontare la terapia con una buona predisposizione e ha ringraziato tutti per il supporto ricevuto.

Inoltre, Sabrina ha mantenuto una routine di allenamento regolare durante il periodo di terapia, nonostante alcune critiche ricevute sui social. Ha definito la palestra un’alleata fondamentale per affrontare questo periodo difficile. In un video condiviso sui suoi canali social, ha sottolineato l’importanza dell’attività fisica nella sua quotidianità, affermando: “Ogni giorno, la palestra è stata la mia alleata”. Questo impegno nello sport ha dimostrato come l’attività fisica possa contribuire al benessere generale, specialmente in situazioni di stress e malattia.

La determinazione di Sabrina serve da ispirazione per molti, rappresentando un forte messaggio di resilienza e forza interiore, dimostrando che, anche nelle avversità, è possibile mantenere uno stile di vita attivo e positivo.