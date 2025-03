È stato picchiato, inaccettabile che non sia stato aperto nessun fascicolo

“Chiediamo che una procura si prenda la responsabilità di aprire un fascicolo per chiarire chi ha picchiato David prima della sua morte. È inaccettabile che non sia stato aperto alcun fascicolo su una verità ormai evidente, ovvero che David è stato picchiato”, afferma Carolina Orlandi, figlia della vedova di David Rossi, che insieme alla madre, Antonella Tognazzi, porta avanti da 12 anni una battaglia per la verità sulla morte dell’ex capo della Comunicazione di Mps, deceduto il 6 marzo 2013 dopo essere caduto da una finestra. Carolina e Antonella non credono alla tesi del suicidio e chiedono di indagare sulle ferite riscontrate sul corpo di David, ritenute incompatibili con una caduta.

“Siamo in attesa che la Commissione svolga gli approfondimenti necessari. Siamo contenti che i membri della Commissione visitino i luoghi del fatto, poiché è fondamentale vederli di persona”, afferma Carolina, in vista del sopralluogo a Siena. Sottolinea che solo visitando il vicolo dove fu ritrovato David si possono comprendere molte cose, inclusa la presenza di un’auto parcheggiata che avrebbe impedito ai passanti di vedere il corpo.

Carolina aggiunge che gli avvocati, Alessandro Frangiamore e Carmelo Miceli, stanno eseguendo un ottimo lavoro di ricerca e ricostruzione. “Non ci arrendiamo. È inaccettabile che non sia stato aperto alcun fascicolo su chi ha colpito David”, conclude. A dodici anni dall’incidente, la figlia afferma: “Non avremmo mai immaginato di dover intraprendere questa battaglia, se solo le indagini fossero state condotte correttamente e se chi sapeva avesse parlato”.