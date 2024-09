“È stato fatto fuori anche da lì” addio Fedez, un altro duro colpo per il rapper: quest’anno non ci sarà.

Amazon si prepara a lanciare la quinta edizione di “LOL – Chi ride è fuori”, uno dei programmi più seguiti su Amazon Prime Video in Italia. Questa nuova edizione porterà con sé un significativo cambio di conduzione, con Angelo Pintus e Alessandro Siani che sostituiranno Fedez e Mara Maionchi, protagonisti delle edizioni precedenti.

Le passate edizioni hanno visto anche la partecipazione di Frank Matano, e il comico Lillo nel ruolo del “diavolo tentatore”. L’annuncio ufficiale dei nuovi conduttori è stato dato attraverso diversi video e foto sui canali social di Amazon, generando curiosità e attesa tra i fan del programma. Pintus, noto comico italiano, torna quindi nel contesto di LOL dopo aver già partecipato alla prima stagione, un’edizione che ha visto trionfare Ciro Priello dei The Jackal. Per Siani, invece, si tratta di un debutto assoluto su Amazon, e la sua entrata nel programma ha colto di sorpresa molti spettatori.

La transizione da Fedez e Matano è significativa; la coppia ha lasciato un’impronta nel format, conducendo il programma con grande energia e leggerezza. Matano, in particolare, ha avuto un percorso che l’ha visto sia concorrente che co-conduttore nelle varie edizioni, chiudendo così un capitolo importante della sua carriera televisiva.

La data di messa in onda della quinta edizione non è ancora stata annunciata ufficialmente, ma si prevede che avverrà nei primi mesi del 2025, come di consueto. Restano avvolti nel mistero anche i dettagli sul cast dei concorrenti, mantenendo così alto l’interesse del pubblico.

Il passaggio di testimone verso nuovi conduttori rappresenta un momento cruciale per il programma, che continuerà a sfidare i concorrenti a non ridere in situazioni esilaranti e imprevedibili. Con l’arrivo di Pintus e Siani, si attende di vedere come evolverà lo show e quali nuove dinamiche porteranno i due comici. Gli appassionati di LOL possono quindi aspettarsi sorprese, risate e tanto divertimento nella prossima stagione del game show.