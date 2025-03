È stata vicina all’attore fino alla fine

Pietro Genuardi, attore italiano di 62 anni, è scomparso dopo una lunga malattia, lasciando un segno profondo nel panorama televisivo e tra i suoi cari. Famoso per i ruoli in fiction come Centovetrine e Il Paradiso delle Signore, aveva affrontato una grave malattia del sangue che lo aveva costretto a ritirarsi dalla soap opera di Rai 1, dove interpretava Armando Ferraris. In un messaggio toccante, aveva espresso gratitudine verso il personale medico, i colleghi e, in particolare, la sua famiglia, dichiarando: “È una battaglia dura, ma tornerò più forte di prima grazie all’amore di mia moglie Linda, di mio figlio Jacopo e di mio padre”.

Genuardi era sposato dal 2020 con Linda Ascierto, assistente di volo conosciuta in Kenya. La loro relazione, caratterizzata da riservatezza, è sempre stata intensa, e l’attore ha frequentemente condiviso momenti della loro vita insieme nei social media. In precedenza, era stato sposato con l’attrice Gabriella Saitta, dalla quale aveva avuto un figlio, Jacopo. Nonostante la fine del matrimonio, Genuardi ha mantenuto un buon rapporto con Gabriella e si è sempre dimostrato un padre presente e orgoglioso.

Ha parlato apertamente dei suoi errori passati e ha guidato Jacopo nel suo percorso, incoraggiandolo a evitare cattive compagnie. Con la morte di Pietro Genuardi, il mondo dello spettacolo perde un talento unico e una persona molto amata. Il suo ricordo vivrà attraverso i personaggi che ha interpretato e l’affetto di chi gli è stato vicino.