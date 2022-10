“..è stata una gran donna l’ho sempre amata”; ecco di chi parlava Elenoire Ferruzzi nel video virale

Elenoire Ferruzzi è una donna che ha conquistato un posto al Grande Fratello Vip grazie ai suoi video ironici e divertenti che da anni spopolano sui social. “Perché noi non siamo gente di AcquaPark”; / “Sono andata ad ammaestrare le foche monache”; / “Bisogna stanare i campanelli d’allarme!”; / “Cattivaaa!”; “Carpisa è il male!” e molti altri.

Fra i video più divertenti che girano su TikTok ce n’è anche uno in cui dice che “è stata una gran donna” e che per questo, nonostante potesse “piacere o non piacere” lei “l’ha sempre amata”. Nel dettaglio dice: “Perché comunque è stata una gran donna lei, poteva piacere o non piacere però è stata una gran donna. L’ho sempre amata lei“.

..perché comunque è stata una gran donna! – il video integrale

La clip su TikTok è stata presa e condivisa da migliaia di persone con sfottò di varia natura, tipo: “io al funerale della mia migliore amica”. La domanda che molti si sono posti dopo aver visto il video però è solo una: chi è questa fantomatica “gran donna” che Elenoire Ferruzzi “ha sempre amato”? Il video risale ad un paio di anni fa ed è stato girato all’interno della macchina del suo amico imprenditore Matteo Giorgi durante il tragitto che la portava dalla stazione al locale.

