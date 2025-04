“È stata una dura battaglia” la famosa racconta il suo dramma con la malattia.

Francesca Manzini ha condiviso la sua commovente esperienza di lotta contro i disturbi alimentari, collegata al trauma della separazione dei suoi genitori, durante il programma “La volta buona” del 16 aprile 2025. Ha raccontato di un difficile percorso emotivo che l’ha portata a trascurare la propria salute, arrivando a pesare 47 chili, tanto che sua madre doveva bagnarle le labbra con l’acqua. La sua storia ha messo in evidenza l’importanza di prestare attenzione ai segnali del corpo e di cercare supporto da professionisti qualificati.

Francesca ha sottolineato come sia fondamentale affrontare i propri demoni interiori e non sottovalutare l’impatto di situazioni personali difficili sulla salute mentale e fisica. La sua testimonianza ha toccato il cuore di molti telespettatori, promuovendo una maggiore consapevolezza della vulnerabilità come premessa per il cambiamento positivo. Ha espresso gratitudine ai suoi cari per il sostegno durante i momenti più bui.

La conduttrice ha ribadito l’importanza di un supporto medico adeguato in momenti di crisi, esortando i giovani e le famiglie a non ignorare i segnali di allerta riguardo la salute. Francesca ha incoraggiato tutti a chiedere aiuto, evidenziando che farlo è un atto di coraggio. La sua esperienza ha servito da messaggio di speranza per chi affronta problematiche simili.

La sua partecipazione ha generato una risposta positiva sui social media, creando un senso di solidarietà e incoraggiando altri a condividere le proprie storie. Questo ha aperto un dialogo importante sulla salute mentale e i disturbi alimentari, evidenziando la necessità di maggiore riconoscimento e supporto per chi ne soffre.