“È stata una bellissima storia” Amore finito tra la coppia più amata della tv: l’inaspettato annuncio

Un’altra coppia del mondo dello spettacolo ha scritto la parola fine sulla sua relazione. Questa estate si sta rivelando molto intensa per gli innamorati dello showbusiness, come dimostrano le tante rotture che ogni giorno siamo qui a raccontare. Questa volta a dirsi addio sono stati due volti celebri de Le Iene, molto amati anche sui social. È stata lei a comunicare l’accaduto su Instagram.

I due si erano conosciuti proprio negli studi televisivi de Le Iene. Entrambi erano reduci da storie d’amore molto importanti e durate a lungo, finite in un nulla di fatto. Lui si era appena lasciato con Eleonora Pedron, mentre lei con Stefano Corti.

Tutto è iniziato nel 2019. Le pagine di cronaca rosa puntavano sulla loro relazione, che è venuta allo scoperto poco tempo dopo. La coppia è sempre stata molto presente sui social con balletti, gag, sketch e video su TikTok seguitissimi.

Nicolò De Devitiis e Veronica Ruggeri, però, hanno deciso di dire basta. I due hanno preso strade separate dopo quasi cinque anni di relazione. A comunicare la notizia ai fan è stata la stessa Veronica, che conferma i rumors che ormai circolavano da tempo.

I fan li amavano per i video divertenti che pubblicavano sui social. Anche quelli del dietro le quinte de Le Iene, con lei intenta a preparare una nuova puntata e lui pronto a sconvolgere i suoi piani. Mancheranno un po’.

I due volti celebri de Le Iene si sono lasciati: le parole di Veronica Ruggeri

In una storia su Instagram Veronica Ruggeri ha comunicato ai suoi fan la fine della relazione con Nicolò De Devitiis, suo compagno nella vita e anche nel lavoro. Ovviamente non ha specificato il perché della rottura, ma ha detto che i due si sono separati da qualche settimana.

“Ciao ragazzi. È vero, io e Nicolò ci siamo lasciati ormai da qualche settimana. È stata una bellissima storia, abbiamo spesso condiviso momenti della nostra vita con voi e penso sia giusto rendervi partecipi anche di questo momento. Vi bacio“. I fan avevano iniziato a sospettare qualcosa, dal momento che non li vedevano più insieme sui social. Lui non ha aggiunto nessun commento, se non una foto nella sua storia su Instagram in cui mostra la statua del dito medio di Piazza Affari a Milano. Le due storie sono collegate?

