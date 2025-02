“È stata sequestrata” bruttissime notizie per Gianluca Vacchi, si mette male: la situazione è seria

Sequestrata la villa di Gianluca Vacchi in Sardegna per abuso edilizio, le indagini condotte dalla procura di Tempio Pausania sono state recentemente chiuse. La villa, situata sulla collina di Pantogia, è stata dichiarata non conforme perché collocata in un’area a rischio idrogeologico, portando a severe misure da parte delle autorità. Le autorità hanno rilevato che la costruzione non rispettava le normative sulla sicurezza del territorio, il che ha comportato il suo sequestro, precludendo l’uso per vacanze, pratica che Vacchi aveva mantenuto nella Costa Smeralda.

La villa è un’imponente struttura del valore di circa 15 milioni di euro, con oltre 1.200 metri quadrati di superficie, dotata di vari comfort come un campo da padel, piscine e una discoteca. Tuttavia, i lavori di ristrutturazione sono stati al centro delle indagini, che hanno portato il comune di Arzachena a emettere un’ordinanza di demolizione e ripristino di aree non conformi. Il Corpo Forestale ha sottolineato che la villa è stata costruita senza le necessarie autorizzazioni e senza uno studio geologico adeguato.

Gianluca Vacchi e i costruttori coinvolti sono stati iscritti nel registro degli indagati. I legali di Vacchi affermano di essere pronti a dimostrare l’assenza di abusi, sostenendo che la costruzione fosse conforme alle autorizzazioni ricevute. La vicenda, visto il profilo pubblico di Vacchi come imprenditore e influencer, ha attirato l’attenzione dei media, evidenziando le problematiche legate agli abusi edilizi e alla gestione del territorio nelle aree vulnerabili. Le fasi successive del procedimento legale saranno seguite con grande interesse.