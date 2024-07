“È stata la prima persona a credere in me” gravissimo lutto per la ballerina di Amici: lo strazio sui social

Oggi è una giornata molto triste per Giulia Stabile, una delle ballerine più amate dell’universo di Amici. La ragazza ha infatti dovuto dire addio alla sua storica insegnante di danza, una donna che per lei è stata come una seconda madre.

Ecco le sue parole.

Giulia Stabile è una ballerina che nel corso degli anni si è fatta apprezzare moltissimo dal pubblico. La ragazza ha trovato la popolarità grazie al programma Amici di Maria De Filippi. La ballerina ha letteralmente trionfato nel corso della sua edizione e da quel momento la sua carriera lavorativa ha preso il via.

La Stabile ha continuato a danzare e a lavorare per Mediaset, arrivando perfino a condurre Tu Sì Que Vales nonostante la sua giovane età. Da diverso tempo è inoltre diventata parte del gruppo di ballo dei professionisti della trasmissione che l’ha vista nascere.

Purtroppo però la vita non è piena solo di momenti felici, ma anche di attimi che questo sorriso lo annientano. La giovane danzatrice ha infatti dovuto dire addio a una persona alla quale teneva molto la sua insegnante di danza Flaminia Buccellato.

La donna era la direttrice dell’Accademia Balletto Roma dove per l’appunto Giulia Stabile ha studiato per la maggior parte della sua vita. Ad annunciare la dipartita dell’insegnante i social dell’accademia che hanno diffuso questo comunicato qualche ora fa.

Tra le persone ad aver accusato maggiormente il colpo in merito a questa perdita proprio Giulia Stabile. La ragazza ha sempre dichiarato di aver avuto un legame speciale con tutte le sue insegnanti di danza, specialmente con Flaminia.

Proprio per questo è davvero molto triste, in quanto questa donna era per lei come una seconda madre. Giulia ha quindi deciso di dedicarle un lungo messaggio nel quale è davvero molto facile intuire il profondo affetto che legava queste due amanti della danza. Ecco le sue parole.