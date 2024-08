“È stata colpa di mia moglie” brutta disavventura per il cantante, sono dovuti intervenire i Vigili del Fuoco

Piccolo incidente casalingo per il cantante Briga, ex allievo di Amici. Questa mattina, infatti, è stato l’involontario protagonista di un inconveniente che ha richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco: è rimasto bloccato fuori al balcone di casa. In realtà, a quanto lui stesso racconta, l’artista non sembrerebbe essere nuovo a questo genere di episodi. Tutti per lo più provocati, a suo stesso dire, dalla sua adorabile ed al quanto sbadata moglie Arianna.

inconveniente casalingo per Briga

Il racconto di Briga sui social del piccolo inconveniente capitatogli questo sabato mattina

Sembrava profilarsi all’orizzonte un tranquillo sabato mattina per il cantante Briga, intenzionato a gustarsi una bella tazzina di caffè al fresco fuori al balcone di casa. Ma l’incidente era in agguato: improvvisamente, il cantante si è ritrovato bloccato fuori al balcone.

Un racconto che lo stesso Briga ha voluto condividere col suo nutrito seguito di follower sui social e che addossa ogni responsabilità dell’accaduto alla sbadataggine della moglie Arianna Montefiori. La donna, infatti, era uscita di casa per portare il cane a fare una passeggiata, lasciando le chiavi nella toppa interna e il marito bloccato fuori al balcone.

Queste le parole del racconto fatto da Briga e pubblicate su Instagram:

“Sono andato a bere un caffè in balcone. Ari viene e mi dice che portava fuori Baires a fare la passeggiata e mi saluta di fretta. Quando faccio per rientrare dentro noto che mi aveva chiuso fuori in balcone. Siccome avevo il telefono in camera aspetto che Ari mi passi sotto al balcone con Baires. Per gridarle e avvisarla che mi aveva chiuso in balcone. Mi affaccio dalla finestra della cucina che dà sulla porta di casa e vedo che lei aveva lasciato le chiavi inserite nella serratura interna. Ovviamente non è più riuscita ad aprire la porta con le sue chiavi”.

Il cantante quindi è stato costretto a richiedere l’intervento dei Vigili del Fuoco per venire a capo della situazione. I pompieri una volta giunti sul luogo dell’incidente hanno potuto poi liberare il cantante.

Un episodio di natura accidentale che parrebbe non essere un caso isolato. È lo stesso Briga, infatti, che conclude il suo post affermando che:

“Come ogni anno, Arianna mi ha chiuso – stavolta – dentro casa, di solito ci chiude tutti fuori”