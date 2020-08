Raffaella Mennoia ci aveva visto lungo quando in un suo sfogo su Instagram se la prese con “influencer” e “pseudo vip” che in Sardegna facevano feste senza mascherina, dato che oggi è stato trovato positivo un altro volto lanciato dalle trasmissioni di Maria De Filippi.

Dopo l’annuncio del ricovero di due ex tentatrici di Temptation Island e l’isolamento domiciliare di due ex corteggiatrici di Uomini e Donne, stamattina è arrivata la conferma che anche l’ex tronista Andrea Melchiorre è stato trovato positivo al CoronaVirus con lui pure Daniele Schiavon, ex scelta della tronista Giulia Quattrociocche.

Daniele Schiavon, proprio come gli altri suoi colleghi, ha sintomi lievi ed è stato messo in isolamento domiciliare.

“Aspetterò 15 giorni a casa sperando che questo virus andrà via! In ogni caso non mi arrenderò e lo prenderò a calci in c..o questo virus”

In attesa del tampone (che farà presumibilmente oggi) anche un altro tentatore/corteggiatore, tale Antonio Moricone, che ha passato parte delle sue vacanze sarde proprio insieme a loro…

CoronaVirus in Sardegna, lo sfogo della Mennoia