“È sì, è tutto vero”: l’ex di Uomini e Donne papà per la prima volta, il dolcissimo annuncio sui social spiazza i fan.

Andrea Damante ed Elisa Visari hanno annunciato la gravidanza con un video emozionante, rivelando il sesso del bambino e la loro intenzione di mantenere la privacy. La notizia ha suscitato entusiasmo tra i fan e i follower, essendo la coppia molto attiva sui social e nota per le loro apparizioni pubbliche. Nel filmato condiviso su Instagram, Andrea, ex tronista di Uomini e Donne, mostra la sua gioia quando Elisa gli presenta il test di gravidanza positivo. Si possono vedere momenti significativi come le visite mediche e l’ecografia che attestano il percorso della giovane coppia.

Inoltre, hanno documentato un gender reveal privato, rivelando che diventeranno genitori di un maschietto con un “fiocco azzurro” appeso alla porta di casa. La condivisione di questi momenti intimi ha colpito i fan, che hanno inundato i social di messaggi di congratulazioni e affetto, insieme a diverse personalità dello spettacolo che hanno espresso il loro sostegno.

Le speculazioni sulla data di nascita del bambino sono già iniziate, con l’esperta di gossip Deianira Marzano che ha anticipato una possibile nascita a settembre. Tuttavia, alcuni hanno notato il pancione di Elisa e suggeriscono che la gravidanza potrebbe essere più avanzata del previsto.

La storia d’amore tra Andrea ed Elisa, iniziata nel 2020, ha conosciuto momenti di alti e bassi, ma ora si preparano a costruire una famiglia. La decisione di mantenere riservati i dettagli della gravidanza evidenzia la loro volontà di proteggere la propria intimità, un aspetto raro nel mondo del gossip.