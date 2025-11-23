È sempre mezzogiorno su Rai 1

Dal 24 al 28 novembre, su Rai 1, torna “È sempre mezzogiorno!”, il programma di cucina condotto da Antonella Clerici. In questa settimana speciale, caratterizzata da un’atmosfera pre-natalizia, la brigata di cuochi proporrà ricette, idee e spunti per colazioni, pranzi e cene, accompagnando il pubblico verso il periodo delle feste.

La settimana vedrà alternarsi diversi ospiti, tra cui Pio e Amedeo, che porteranno in studio la loro energia e ironia, e Elisabetta Canalis, che racconterà progetti e aspetti della sua vita professionale e personale. Accanto agli ospiti, ci sarà il cast fisso della trasmissione, con la nutrizionista Evelina Flachi, che offrirà consigli semplici e utili per mangiare bene senza rinunciare al gusto.

Fulvio Marino sarà impegnato nella preparazione di pane, focacce e impasti lievitati, mentre Daniele Persegani e Alfio Bottaro proporranno ricette spiegate passo dopo passo e ironia. Il venerdì, Carlotta Mantovan presenterà le novità più “sfiziose” legate al mondo del cibo, del gusto e delle tendenze alimentari, e Angela Frenda porterà una storia legata a un piatto o a un episodio della tradizione culinaria.

Matteo Fiocco, il farmer del programma, spiegherà come trapiantare e coltivare ortaggi di stagione, e produttori da tutta Italia interverranno in collegamento per raccontare la storia delle loro aziende e i segreti della propria tradizione agricola. Il programma mette a disposizione diversi canali per interagire con il pubblico, tra cui l’indirizzo email [email protected] e il sito giocherai.it/giochitel.