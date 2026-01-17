È sempre mezzogiorno su Rai 1

Il programma “È sempre mezzogiorno!” condotto da Antonella Clerici torna in onda dal lunedì al venerdì alle 11.55 su Rai 1. Il format accompagna il pubblico all’ora di pranzo con ricette, storie e momenti di puro intrattenimento.

Nel corso della settimana ci saranno ospiti come Daria Bignardi, mercoledì, e Nicola Savino, venerdì. Il cuore del programma resta la cucina, con ricette semplici e sapori di casa, che spaziano da pane e prodotti da forno a primi e secondi piatti, dolci e preparazioni sfiziose. Ogni ricetta viene spiegata in modo chiaro dai cuochi che si alternano ai fornelli ogni giorno.

In studio torna anche Alfio Bottaro, pronto a sorprendere con travestimenti improbabili e gag improvvise, insieme ad Evelina Flachi, nutrizionista, Fulvio Marino, maestro panificatore, Andrea Amadei, per gli abbinamenti tra cibo e vino, Daniele Persegani, con piatti capaci di stupire, Angela Frenda, che racconta storie e personaggi legati alla cucina, e Federico Quaranta, in viaggio tra i luoghi più belli d’Italia. Il venerdì torna anche la rubrica di Carlotta Mantovan, dedicata alle novità più curiose del mondo food.

Ogni giorno c’è spazio anche per il gioco, gli spettatori possono partecipare e provare a vincere buoni spesa, divani e set di pentole, prenotandosi online o telefonicamente.