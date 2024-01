È Sempre Mezzogiorno, assente Biagiarelli, Clerici spiega il motivo: “Coinvolto in un fatto di cronaca”

Non solo il Tg3, anche Lorenzo Biagiarelli è stato tra i primi ad accorgersi che qualcosa non andava nella recensione omofoba di un presunto cliente di Giovanna Pedretti. La donna ieri sera è stata trovata senza vita e sul web è scoppiata una grossa polemica, per questo motivo il volto di È Sempre Mezzogiorno ha deciso di intervenire, sul suo profilo Instagram ha respinto le accuse di odio social nei confronti della ristoratrice ed ha aggiunto che lui cercava solo di stabilire quale fosse la verità su una vicenda così chiacchierata: “Se chi cerca di capire quale sia la verità deve poi temere un epilogo simile allora dovremmo chiudere giornali e social. Sto ricevendo messaggi di odio e sono così violenti che potrebbero portare a gesti estremi se ricevuti da persone fragili“.

È Sempre Mezzogiorno, Lorenzo Biagiarelli assente in studio, Antonella Clerici spiega il motivo.

Stamani Lorenzo non era in studio a È Sempre Mezzogiorno e Antonella Clerici ha spiegato la ragione: “Come avete notato, vorrei dirvi che non c’è Lorenzo. Sapete che è stato coinvolto in questo fatto di cronaca in cui in questo momento parlano tutti. Quindi ha deciso di stare a casa sua e sarà con noi nei prossimi giorni“.

Intanto sui social è tornata a parlare anche Selvaggia Lucarelli: “Storie false, giornali che le rilanciano, debunking. Dalla storia della bidella pendolare (quella sì, sh**storm enorme con tanto di meme e fotomontaggi) a mille altre. Non ricordo però sollevazioni e inviti alla prudenza. E nessuno per fortuna si è tolto la vita. Non esiste un rapporto di causa/effetto così semplice, purtroppo. Se fosse così, sui social tutti i giorni scapperebbe il morto. Come scrivevo prima dell’accaduto, il problema è il corto circuito dell’informazione, la mancanza di verifica di tutto al punto che dare una notizia non è più una responsabilità, ma correggerla, a quanto pare, sì“.