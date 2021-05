È Sempre Mezzogiorno si è tinto di rainbow. Chloe Facchini, a distanza di una settimana dal coming out pubblico come donna transessuale, è tornata in tv ospite di Antonella Clerici. Un’ospitata caduta a pennello proprio nel primo pomeriggio della giornata mondiale contro l’omotransfobia.

“Lo avete conosciuto anni fa a La Prova del Cuoco come Riccardo, ora ha deciso di cambiare vita, era sparita per un po’, ma adesso è qui con noi: vi presento Chloe Facchini!”.

Antonella Clerici si è poi rivolta a Chloe Facchini:

“Ti ho conosciuta quando eri Riccardo Facchini, ma avevi un tormento dentro di te. Faccio una premessa: odio le etichette e non entro in quei meandri che non conosco, mi piace il cuore e vorrei parlare di te: cucini sempre, vero? Mi piace molto il tuo nome francese, Chloe! Parlami un po’, mi hai detto che fin da bambino ti sentivi in un corpo che non era il tuo…”.

Immediata la risposta della chef:

“Ero chef prima sono chef adesso. Soffro di disforia di genere e fin da quando ero piccolina mi son sempre sentita una bambina. Immaginati com’è stato crescere con delle etichette quando i bambini dovevano fare cose da maschi e le bambine cose da femmina. All’epoca non si conosceva cosa fosse una persona transgender, quindi ho sempre creduto di essere gay ed ho vissuto da gay fino a 39 anni. Ma dopo un buon trascorso psicologico ho capito qual è il mio mondo: ora mi sento finalmente me stessa, sono una donna e vivo come una donna, ho un compagno, una famiglia che mi supporta tantissimo. Bisogna dire alle famiglie che hanno figli omosessuali o transgender che devono sostenerli!”.

È Sempre Mezzogiorno, Antonella Clerici: il bel messaggio pro LGBT+.

“A noi ci guardano moltissime famiglie” – ha esordito la conduttrice – “E spesso c’è questa vergogna del non volerne parlare, invece bisogna parlarne: noi dobbiamo aiutare i nostri figli ad essere come realmente sono, qualunque essi siano, qualunque sia la loro natura, perché è una natura che deve uscire per renderli felice, alla fine quello che noi vogliamo è che i nostri figli siano felici”.

Infine Chloe Facchini ha parlato del suo compagno:

“Io appena mi sono sentita pronta gliel’ho confessato, lui mi ha capita e mi ha supportata come tutta la sua famiglia. I miei suoceri mi avevano adottato come Riccardo, ora mi hanno adottato come Chloe”.

Un bellissimo momento di televisione.