E se quel “pianeta remoto” fosse in realtà il nostro? Quello in cui viviamo in quest…

E se quel “pianeta remoto” è in realtà il nostro? Quello in cui viviamo in questo momento?�Sostenute da una solida ricerca, le pagine di “Pianeta acqua” di Jeremy Rifkin sovvertono tutte le nostre convinzioni sulla nostra casa nell’universo, la Terra, e hanno una forte risonanza con l’attualità, in particolare per l’Italia, tra i territori più a rischio per il riscaldamento globale.