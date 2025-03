E se l’intelligenza artificiale diventasse un’arma di censura?

Un documento trapelato, condiviso anche da TechCrunch, ha rivelato lo sviluppo di un sistema avanzato di intelligenza artificiale (AI) per rafforzare la censura online in Cina. Questo strumento utilizza un modello linguistico di grandi dimensioni (LLM) per identificare e segnalare automaticamente contenuti sensibili, impedendo che giungano all’attenzione dei cittadini. La tecnologia consente di monitorare le attività online, ampliando i già esistenti meccanismi di censura e includendo controlli su altri modelli AI sviluppati in Cina, garantendo così un filtraggio più efficace di contenuti non conformi alla linea governativa.

Il sistema è stato addestrato recentemente su un database di oltre 133 mila esempi di contenuti censurabili, rinvenuto su un server non protetto di Baidu, con dati aggiornati fino a dicembre 2024. Tra i contenuti considerati a rischio ci sono denunce di corruzione, critiche sulla povertà rurale, proteste contro l’inquinamento e questioni politiche su Taiwan.

Xiao Qiang, esperto dell’Università di Berkeley, ha evidenziato come questa tecnologia possa intensificare il controllo sulle informazioni, superando i metodi tradizionali di censura. Questo strumento è collegato alla “public opinion work” della Cyberspace Administration of China, concepita per gestire le narrazioni online e rafforzare la propaganda governativa.

L’intelligenza artificiale viene quindi utilizzata apertamente per reprimere il dissenso. Sebbene i precedenti sistemi di censura impiegassero algoritmi semplici, l’uso di LLM porta a un riconoscimento più sofisticato di contenuti non graditi, compresa la satira. Gli esperti avvertono che l’uso dell’AI per la censura è una crescente minaccia per la libertà d’informazione, sottolineando l’urgenza di regolare questa tecnologia a livello globale.