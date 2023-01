e se il cane fosse ribelle per causa tua?

Perché i cani di piccola taglia sono tendenzialmente più aggressivi? Potrebbe essere anche colpa del nostro atteggiamento: cosa sapere.

A volte sono dei veri e propri attaccabrighe. Eppure, vista la loro corporatura mignon dovrebbero starsene buoni ed evitare di fare i gradassi. Invece, spesso più i cani sono piccoli e più tendono ad essere aggressivi. Perché accade? Scopriamolo insieme.

Cani di taglia piccola: perché tendono ad essere più aggressivi?

I cani di taglia piccola sono davvero più aggressivi, o si tratta di un pregiudizio?

In realtà, uno studio pubblicato sulla rivista scientifica Applied Animal Behavior Science ha messo in luce che è la verità: i pelosi mignon sono maggiormente propensi a ringhiare, lasciandosi andare più spesso ai morsi e alle aggressioni.

Gli scienziati, infatti, hanno intervistato i proprietari di oltre 30 razze di cani, stilando la classifica dei pelosi più inclini alla lite.

Si tratta di Chihuahua, Bassotto e jack Russell Terrier.

Dopo aver scoperto quali sono le razze di cani più aggressivi, gli studiosi si sono posti un interrogativo: perché i pelosi piccoli hanno un atteggiamento più bellicoso rispetto alle razze più grandi?

Ecco le teorie che hanno formulato per spiegare la loro scoperta.

Genetica ed educazione

Secondo una delle ipotesi formulate dagli esperti, i cani di taglia piccola potrebbero essere più aggressivi proprio a causa della loro stazza.

Le loro dimensioni minute, infatti, li porterebbero a percepire una maggior insicurezza e a reagire in modo difensivo in un maggior numero di contesti, che per esemplari più grandi risulterebbero decisamente meno pericolosi.

Del resto, se ad essere attaccato è un Chihuahua, la probabilità che riporti danni più seri rispetto a un San Bernardo è molto più alta.

Da qui, l’atteggiamento bellicoso dei quattro zampe mignon sarebbe da ascriversi a una componente genetica.

In effetti, una conferma a riguardo arriva da un altro studio, che ha evidenziato che esiste un legame tra un comportamento aggressivo e il gene responsabile della crescita dei cani.

L’innatismo, però, potrebbe interagire anche con fattori ambientali, come il modo con cui i proprietari degli esemplari di piccola taglia si relazionano con Fido.

Secondo gli studiosi, infatti, le persone tendono ad infantilizzare i loro animali domestici, trattandoli come bambini indifesi.

Questo atteggiamento li porterebbe a giustificare qualsiasi comportamento, compresi quelli sbagliati, che dovrebbero essere corretti.

Senza contare, poi, che proprio per via delle loro dimensioni, i cani piccoli vengono considerati come meno pericolosi o addirittura innocui rispetto a quelli di taglia grande.

Questo fa sì che raramente vengano sottoposti ad addestramento, aumentando la probabilità che risultino più difficilmente gestibili.