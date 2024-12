È scomparso Gian Paolo Barbieri

Gian Paolo Barbieri, icona della fotografia di moda, è morto a Milano all’età di quasi 90 anni, lasciando un’eredità duratura nel campo della moda e dell’arte visiva. Nato a Milano nel 1935, Barbieri è stato un pioniere del settore, con una carriera che si è estesa per oltre sei decenni, caratterizzata da uno stile distintivo e da una visione artistica unica.

Ha raggiunto la fama internazionale grazie alla sua abilità di catturare l’essenza della moda e della bellezza, collaborando con alcune delle più prestigiose Maison del lusso e stilisti di fama mondiale, tra cui Valentino, Gianni Versace, Chanel e Dolce & Gabbana. Le sue opere sono apparse su riviste come Vogue Italia e Vanity Fair, dove i suoi ritratti e campagne pubblicitarie hanno influenzato le tendenze del settore. Barbieri era noto per il suo modo di coniugare glamour ed eleganza senza tempo, trasformando ogni scatto in un’opera d’arte.

Il suo approccio meticoloso lo portava a essere coinvolto in ogni aspetto del processo creativo, dalle acconciature alle scenografie, ottenendo risultati eccezionali che colpivano pubblici e critici. Ha fotografato icone del cinema come Audrey Hepburn e Monica Bellucci, consolidando la sua reputazione come uno dei maggiori fotografi di moda della sua generazione.

Sin dall’infanzia, Barbieri ha mostrato un forte interesse per l’arte, iniziando la sua carriera nel teatro come attore e costumista, prima di passare alla fotografia in modo autodidatta. La sua dedizione lo ha portato a viaggiare worldwide, affinando il suo stile e conquistando la scena internazionale della moda. Nel 1968, fu riconosciuto tra i 14 migliori fotografi di moda al mondo dalla rivista tedesca Stern, un traguardo che consolidò la sua reputazione.

Le sue opere sono state esposte in musei e gallerie prestigiose, come il Victoria & Albert Museum di Londra e il Musée du quai Branly di Parigi, testimoniando il suo impatto duraturo nell’arte e nella moda. La sua morte lascia un vuoto, ma la sua eredità vive attraverso il lavoro di coloro che ha ispirato. Nel 2016, è stata istituita una Fondazione in suo onore per preservare il suo patrimonio artistico e supportare nuove generazioni nel mondo della moda, garantendo così che il suo contributo non venga dimenticato e promuovendo creatività e innovazione.