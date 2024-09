È scomparso Beppe Menegatti

È scomparso all’età di 94 anni, martedì 17 settembre, Beppe Menegatti, noto regista teatrale e marito della celebre ballerina Carla Fracci. Menegatti, che aveva recentemente compiuto 94 anni, era ricoverato in un ospedale di Roma dal 12 settembre a causa di un aggravamento delle sue condizioni di salute. Da qualche tempo, si era trasferito nella Capitale per essere più vicino al figlio Francesco e ai nipoti Giovanni e Ariele, lasciando Milano, città in cui aveva vissuto a lungo con la moglie scomparsa.

Nato a Firenze il 6 settembre 1929, Menegatti si era trasferito a Roma negli anni Cinquanta per studiare all’Accademia d’arte drammatica Silvio d’Amico. La sua carriera iniziò come assistente e aiuto regia di Luchino Visconti e, nel corso degli anni, ha diretto opere teatrali, balletti e numerosi spettacoli della Fracci, con cui ha condiviso non solo la vita privata ma anche quella professionale. I due si conobbero e si innamorarono, sposandosi nel 1964 e diventando genitori dell’unico figlio Francesco nel 1969.

Il loro legame affettivo e artistico li ha portati a collaborare intensamente, con Menegatti che ha direzionato vari Corpi di Ballo, esprimendo il suo estro creativo nel mondo della danza. Riguardo al lavoro con la moglie, Menegatti aveva dichiarato che, nonostante la difficoltà dovuta alla loro confidenza, ciò che lo colpì di Carla fu la sua dedizione al lavoro e la sua generosità come artista e come persona.

Nel corso della sua carriera, ha lavorato con grandi nomi del teatro italiano come Eduardo De Filippo e Vittorio De Sica, sottolineando la sua versatilità e il suo impegno nel panorama culturale italiano. La scomparsa di Beppe Menegatti rappresenta una grande perdita per il mondo del teatro e della danza, lasciando un’eredità significativa nel campo delle arti performative. La sua vita e il suo amore per Carla Fracci rimarranno nei ricordi di chi ha avuto il privilegio di conoscerli e di assistere ai loro incredibili contributi nell’ambito artistico.