È scattato il primo bacio nella scuola: c’è la prima coppia di questa edizione di Amici di Maria De Filippi

La ballerina Chiara e il cantante Trigno, entrambi concorrenti del talent show “Amici” condotto da Maria De Filippi, hanno vissuto un momento romantico che ha segnato il primo bacio dell’edizione 2024. Nella puntata del daytime trasmessa il 25 ottobre, i due si sono mostrati in atteggiamenti affettuosi, scambiandosi baci e dolci parole. Questa evoluzione del loro rapporto, che si era già distinto per una forte intesa, ha sicuramente emozionato i loro fan.

Durante una conversazione notturna, Trigno ha complimentato Chiara per la sua performance di danza, definendola “fighissima” e “proprio sexy”, a cui sono seguiti baci teneri. Questa nuova relazione ha però suscitato reazioni negative da parte dell’ex fidanzata di Trigno, la modella Ege Monaco. L’improvviso interesse del cantante per Chiara ha portato alla rottura della sua relazione con la Monaco, che ha espresso il suo disappunto in un durissimo sfogo.

Ege Monaco, infatti, ha dichiarato di non essere sorpresa dal comportamento del suo ex e ha affermato di sentirsi rilassata dopo la separazione, sicura di aver agito correttamente. Ha anche aggiunto che il tempo rivelerà il vero carattere delle persone. Inoltre, ha lanciato dure critiche sia a Trigno che a Chiara, affermando che gioire per la sofferenza altrui non è un comportamento nobile e ribadendo il suo disprezzo per il cantante, definendolo un “traditore” che non cambierà mai.

Il contrasto tra la felicità di Chiara e Trigno e il risentimento della Monaco ha reso la situazione ancora più interessante per i fan dello show. La storia sta attirando molta attenzione e si prevede che si svilupperà ulteriormente nelle prossime puntate, mantenendo alta l’aspettativa sul destino delle relazioni all’interno della scuola di “Amici”. Il primo bacio tra Chiara e Trigno, quindi, rappresenta non solo un momento romantico, ma anche l’inizio di una storia controversa che potrebbe continuare a generare discussioni tra i fan e sui social.