E’ scattata alle 2 l’ora legale, con le lancette degli orologi spostate in avanti di 60 minuti. Sarà in vigore fino alle 3 del 31 ottobre. L’ora legale è la convenzione di spostare avanti di un’ora gli orologi di uno Stato per sfruttare al meglio l’irradiazione del sole durante il periodo estivo, consentendo così un risparmio energetico.

Ora legale, i pro e i contro: medico ed economista, ecco il parere degli esperti



In Italia tale misura viene applicata dal 1916, adottata definitivamente come legge nel 1965 e adeguata a direttiva Ue nel 2010.