Vola Marco Mengoni: è il primo artista lanciato da un talent a superare i tre milioni di copie vendute. E gli altri?

Nessuno come Marco Mengoni. Almeno tra gli artisti lanciati da un talent in Italia, prendendo in considerazione i vari X Factor, Amici di Maria De Filippi e The Voice. Il cantautore di Ronciglione, che ha da poco ottenuto il disco d’oro con il suo ultimo album, Materia (Terra), ha raggiunto un traguardo davvero straordinario: ha superato quota 3 milioni di copie certificate. Non un record in assoluto, ma un primato per quella categoria di cantanti che, ormai dal primo decennio degli anni Duemila, sono riusciti a salire alla ribalta grazie alla spinta, spesso decisiva, di un talent.

Marco Mengoni

Marco Mengoni supera quota 3 milioni di copie vendute

A fare la differenza nel conteggio di Mengoni sono le certificazioni ottenute. Una pioggia di premi e riconoscimenti sia per i suoi album che per i suoi singoli. Tra i long playing il più apprezzato dal pubblico resta Le cose che non ho (2015), che ha raggiunto il traguardo dei quattro dischi di platino, superando le 200mila copie vendute. Seguono con un triplo platino Re matto (2010), Pronto a correre (2013), Parole in circolo (2015) e Atlantico (2018). Ha raggiunto un disco di platino anche Marco Mengoni Live, mentre sono fermi al disco d’oro, per ora, Solo 2.0 (2011) e l’ultimo album, Materia (Terra).

Successo ancora più clamoroso per i singoli, dove troviamo Guerriero a quota sei dischi di platino, Ti ho voluto bene veramente a quota cinque, L’essenziale a quattro e Hola a tre. Doppio platino per un folto gruppo di canzoni, come Io ti aspetto, Esseri umani, Parole in circolo, Come neve (con Giorgia) e Ma stasera, mentre un solo platino hanno per ora diversi singoli, tra cui anche Muhammad Ali e Duemila volte. Fatti, numeri, traguardi veri per Mengoni, che svetta davanti a tutti in questa particolare classifica. Ma chi lo segue più da vicino? Ecco gli altri top artisti tra i talent sul finire del 2021.

La classifica degli artisti lanciati dai talent

A non molta distanza da Mengoni, con un totale di oltre 2 milioni e 700mila copie certificate, c’è Alessandra Amoroso. La cantante di Galatina, con tutta probabilità, sarà la prossima a sfondare il muro dei 3 milioni. A completare il podio, un po’ a sorpresa, troviamo Giusy Ferreri, grazie alle tantissime hit estive cui ha preso parte. Per oltre 2 milioni e 600mila copie vendute.

Quarti i Maneskin, che hanno da poco superato i 2 milioni (ma sono in grande crescita), quinto Irama, sesta Emma Marrone, che ha superato invece il milione e 500mila copie. Settima Francesca Michielin, ottavo Sangiovanni, che ha messo insieme più di 1 milione e 200mila copie in soli sei mesi, in pratica, superando artiste dalla carriera ben più lunga cone Annalisa al nono posto ed Elodie al decimo.