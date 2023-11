è questo il motivo del comportamento

I gatti fanno le fusa gli uni agli altri per numerose ragioni: di seguito si riporta l’elenco dei motivi che spiegano questo comportamento nei felini domestici.

Quando un gatto emette dei suoni sordi e prolungati, simili a quelli di un fuso di un macchinario in funzione (di qui il nome), sta facendo le fusa. I felini domestici non fanno le fusa solo con gli esseri umani, ma anche tra di loro. Quale è il motivo di questo particolare comportamento? Cosa esprimono i quattro zampe con le fusa? Negli anni sono state moltissime le ricerche che gli etologi hanno svolto sui gatti. Gli studiosi, analizzando i comportamenti dei felini, hanno spiegato come gli animali facciano le fusa per stabilire delle relazioni sociali e per esprimere stati d’animo ed emozioni. Attraverso le fusa i gatti dimostrano affetto o sottomissione e soprattutto madri e cuccioli comunicano tra loro.

L’elenco dei motivi per cui fanno le fusa tra loro: le ragioni del comportamento dei felini domestici

Tra gatti domestici le fusa possono avere molti più significati e si manifestano nella comunicazione tra madre e cuccioli, in situazioni piacevoli e di benessere, ma anche in condizioni di stress. Con le fusa i gatti esprimono spesso la loro gioia o il loro rilassamento. A volte, però, le fusa sono anche un modo per esprimere il proprio malessere e disagio, o uno sfogo per liberarsi da queste sensazioni.

Chi vive con un quattro zampe si renderà conto di quanto i gatti abbiano bisogno di stare con i loro simili. Per comunicare tra di loro, i gatti si avvicinano gli uni agli altri, strusciando la testa e facendo le fusa. Questo comportamento, in realtà, è comune anche in altre specie di animali appartenenti alla famiglia dei Felidi e in particolare alla sottofamiglia dei felini (a cui appartengono i gatti).

Le fusa: cosa sono questi suoni particolari

Le fusa sono dei suoni sordi e prolungati provenienti dalle corde vocali. Queste, quando sono in funzione, già vibrano ma lo fanno a basse frequenze (di 20 o 30 hertz), grazie alla presenza di cuscinetti adiposi in esse incorporate. Secondo quanto riportato dalla rivista “Current Biology”, il fenomeno delle fusa è involontario. Il cervello, infatti, non dà l’input per produrre le fusa, ma ‘comanda’ solo il miagolio e il sibilo facendo premere le corde vocali l’una contro l’altra. Nel caso delle fusa, una volta in vibrazione, le corde le producono senza bisogno di altre stimolazioni cerebrali.

Il significato delle fusa

I gatti che fanno le fusa tra loro esprimono con questi suoni affetto reciproco ma anche rispetto e sottomissione. Le fusa servono per trasmettere diversi messaggi.

1. Comunicazione tra madre e cuccioli

I gatti fanno le fusa sin dai primi giorni di vita e le utilizzano per comunicare con la madre. Queste vibrazioni vengono emesse durante l’allattamento e permettono ai cuccioli di sentire l’affetto del genitore.

2. Espressione di affetto

Le fusa sono quindi un modo per esprimere affetto e amicizia. I gatti fanno le fusa tra loro per comunicare il legame che si è instaurato.

3. Individuazione di un ruolo sociale

Le vibrazioni vengono utilizzate dai gatti anche per stabilire delle relazioni sociali e per instaurare una gerarchia sociale. Un gatto più giovane può fare le fusa a uno più anziano, riconoscendo a questo il ruolo dominante e comunicando così il proprio rispetto e la propria sottomissione.

4. Saluto

Le fusa sono anche un modo per salutarsi. Due gatti che si sono già incontrati ma non si vedono spesso possono emettere le fusa come un segnale di riconoscimento e di amicizia reciproca.

(di Elisabetta Guglielmi)