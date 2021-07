Sanremo 2021 è un Festival da record: negli anni Duemiladieci è quello con più copie vendute.

Gaia con Cuore amaro è stata certificata disco d’oro. La canzone di Sanremo 2021 della cantante vincitrice di Amici 2020 ha raggiunto un successo straordinario. Ed è un dato di fatto importante, ma lo è molto di più se visto nel contesto più generale del secondo Festival guidato da Amadeus. Un festival che continua a macinare record su record anche a distanza di oltre quattro mesi di distanza.

Sanremo 2021: tutte le certificazioni delle canzoni

Cuore amaro è disco d’oro, ma non si tratta per nulla di un traguardo unico per i brani di Sanremo. Anzi, è solo l’ultimo di una scia di premi arrivati a posteriori a tutte le canzoni che hanno preso parte al Festival.

Gaia Gozzi

Tra i brani che hanno preso parte alla kermesse hanno già raggiunto triplo platino Zitti e buoni dei Maneskin, Musica leggerissima di Colapesce e Dimartino, Voce di Madame, doppio disco di platino Chiamami per nome di Francesca Michielin e Fedez e La genesi del tuo colore di Irama, disco di platino a Mai dire mai di Willie Peyote, Dieci di Annalisa, Amare di La rappresentante di lista, Glicine di Noemi, Parlami di Fasma, Fiamme negli occhi dei Coma_Cose, disco d’oro a Un milione di cose da dirti di Ermal Meta, Potevi fare di più di Arisa e Ora di Aiello.

La classifica dei Sanremo con più singoli venduti

Sommando le vendite dei singoli fisici e lo streaming premium digitale, il Festival di Sanremo 2021 riesce quasi a doppiare quelli degli ultimi dieci anni. Con 1.470.000 di ascolti è l’edizione della kermesse di maggior successo dell’ultimo decennio. Un risultato straordinario che lascia molto indietro un’altra edizione importante, la seconda di Claudio Baglioni, ferma a 875.000 e trascinata da Mahmood e Ultimo. Terzo in questa particolare graduatoria con 800.000 vendite è invece Sanremo 2017, il terzo di Carlo Conti (quello di Occidentali’s Karma), davanti al primo di Amadeus con 770.000. Dalla quinta posizione in poi i dati diventano molto più bassi: si va dai 420.000 ascolti di Sanremo 2016 ai soli 105.000 di Sanremo 2011.

