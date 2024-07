«E quanti investigatori con la passione per “i fornelli” ci hanno deliziato con le loro ricette, trascinandoci in dissertazioni culinarie che ci hanno stuzzicato l’appetito?

🍳 Simenon rende Maigret un abile cuoco;

🍳 Rex Stout dà a Nero Wolfe un cuoco personale, Fritz Brenner, i cui pranzi sono ogni volta veri e propri capolavori;

🍳 Montalbán affida a Pepe Carvalho il compito di insegnarci la ricetta della sua prelibata zuppa di pesce, la Calderaida.

🍳 E poi come dimenticare l’Adelina del “nostro” Camilleri, che cucina gli arancini siciliani di cui il commissario Montalbano va ghiotto, come del resto fa 🍳 la burbera Katrina con il Carlo Monterossi di Robecchi,

🍳 per non parlare di Malvaldi e il suo Pellegrino Artusi.

“Il delitto della finestrella” è un giallo (ironico) a sfondo culinario, un noir enogastronomico con protagonista un oste detective, Emilio Zucchini, senza macchia e con qualche paura, che è finito ora pubblicato nella prestigiosa collana “il Giallo Mondadori”.

Che razza di colpo per lui!»

Sul nostro blog (> Voce all’autore) Filippo Venturi ci racconta del suo nuovo libro!