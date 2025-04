È pronta a sbarcare in Honduras

Cristina Plevani, la prima vincitrice del Grande Fratello nel 2000, sta per tornare in un reality dopo 25 anni, partecipando all’Isola dei Famosi 2025. Mentre l’edizione è in fase di preparazione, emergono indiscrezioni sui concorrenti, tra cui la notizia del suo coinvolgimento, riportata dal giornalista Santo Pirrotta nella sua newsletter per Vanity Fair. Cristina ha rifiutato un invito a partecipare al Grande Fratello Gold, un’edizione speciale per il 25° anniversario del programma, scegliendo invece questa nuova sfida. La sua presenza sull’Isola sembra rappresentare un tentativo di definire una nuova identità e distaccarsi da un passato controverso, in particolare dalla celebre relazione con Pietro Taricone.

L’Isola dei Famosi 2025 si appresta a iniziare a maggio, e se il programma The Couple dovesse chiudere anticipatamente, l’Isola potrebbe partire già dal 2 giugno. La figura di Plevani è sempre stata oggetto di discussione: da molti è stata definita la “cenerentola triste” del reality, dimostrando allo stesso tempo una notevole lucidità riguardo alla fama. Anche come spettatrice, ha mantenuto un punto di vista obiettivo. Nel 2019, commentando un’edizione de L’Isola, ha espresso opinioni critiche sui vincitori, sottolineando il suo desiderio di essere giusta nella valutazione. A distanza di venticinque anni dal suo debutto, Cristina Plevani è ora pronta a scrivere un nuovo capitolo della sua storia nella televisione italiana.