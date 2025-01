È primo in classifica da solo.

Il Napoli vince 3-0 in trasferta contro la Fiorentina nella 19esima giornata di Serie A, datata 4 gennaio 2025. La squadra di Conte si impone grazie ai gol di Neres (29′), Lukaku (54′ su rigore) e McTominay (68′). Questa vittoria porta il Napoli a 44 punti, consolidando il primo posto solitario in classifica, con 3 punti di vantaggio sull’Atalanta e 4 sull’Inter, che hanno una partita in meno.

La partita inizia bene per il Napoli, che già al 15′ vede annullato un gol di Olivera per fuorigioco. Al 18′, Spinazzola prova a impensierire De Gea ma senza successo. La Fiorentina fatica a creare occasioni pericolose, mentre il Napoli continua a insistere, con Neres che al 26′ ci prova con un tiro mancino. Il vantaggio del Napoli arriva al 29′: Neres combina con Lukaku, salta gli avversari e segna con un destro preciso da posizione laterale. La Fiorentina reagisce immediatamente, e al 35′ Kean va in rete, ma il gol viene annullato per un tocco di mano. Al 39′, Mandragora ci riprova con un tiro che viene parato da Meret.

Nella ripresa, il Napoli riprende con energia: al 53′, McTominay non riesce a segnare, ma un minuto dopo, Lukaku trasforma un rigore assegnato per fallo su Anguissa, portando il punteggio sul 2-0. Palladino, allenatore della Fiorentina, cerca di cambiare le sorti della partita inserendo Gosens e Colpani. Al 61′, la Fiorentina ha due buone occasioni, con Meret che sventa i tentativi di Mandragora e Beltran. Tuttavia, il Napoli continua a sfruttare gli spazi lasciati dai viola, e al 63′ sfiora il tris.

Il terzo gol arriva al 68′: Anguissa ruba palla e, dopo un errore della difesa viola, McTominay segna a botta sicura. La Fiorentina, pur sotto di tre gol, non si arrende e al 70′ Sottil tenta un tiro che esce di poco. Con il passare dei minuti, tuttavia, la pressione della Fiorentina diminuisce e il Napoli controlla il gioco, senza correre altri rischi.