è possibile? E come fare a capire se è vero?

Il tuo amico a quattro zampe può odiarti? Vediamo insieme come capire se il cane ti odia, quali sono i comportamenti da evitare con Fido.

Vivere con un amico a quattro zampe può essere davvero un’esperienza stupenda. I cani possono riempirci di amore, affetto e sono gli unici che restano sempre accanto a noi, anche quando siamo tristi.

Nel corso della convivenza insieme possiamo però evidenziare comportamenti del nostro amico peloso che potrebbero infastidirci. Tali comportamenti spesso tendiamo ad “aggiustarli” attraverso l’addestramento.

Tuttavia, può accadere anche l’inverso, ossia possiamo avere noi atteggiamenti che possono infastidire i nostri amici pelosi, tanto da odiarci. Nel seguente articolo vedremo quali sono i principali comportamenti da evitare con Fido.

Come capire se il cane ti odia? Evita questi comportamenti

I nostri amici a quattro zampe ci donano un amore incondizionato, infatti ci amano alla follia sempre e non chiedono mai nulla in cambio.

Tuttavia proprio come accade a noi che possiamo essere infastiditi da alcuni comportamenti del nostro cane, anche quest’ultimo può essere infastidito dai nostri comportamenti.

Alcuni di questi possono persino portare il nostro amico a quattro zampe ad odiarci. Vuoi sapere come puoi capire se il cane ti odia? Basta semplicemente osservare le reazioni di Fido quando presentiamo alcuni atteggiamenti con lui.

La nostra palla di pelo potrebbe ignorarci, ma anche attaccarci, ringhiare o ancora presentare comportamenti di nervosismo. Per questo motivo sarebbe opportuno evitare alcuni atteggiamenti nei confronti di Fido.

Evitare di accarezzare la testa

Un comportamento del tutto naturale che presentiamo nei confronti dei cani è quello di accarezzargli la testa. Compiendo tale gesto non ci rendiamo conto di coprire la vista di Fido.

Il non riuscire a vederci può infastidire il nostro amico a quattro zampe, il quale potrebbe odiarci in quel momento. Per questo motivo sarebbe opportuno evitare di accarezzare la testa del cane, soprattutto se quest’ultimo non ci conosce.

Evitare di abbracciarlo

Sebbene per noi gli abbracci siano una dimostrazione d’affetto nei confronti delle nostre palle di pelo, non tutti i cani accettano gli abbracci.

Infatti la maggior parte di loro possono sentirsi in trappola e reagire di conseguenza. Per evitare incidenti sarebbe opportuno dimostrare il proprio affetto al cane in modo diverso.

Evitare di tirarlo al guinzaglio

Può capitare durante le passeggiate di osservare il proprio amico peloso annusare dappertutto, anche la pipì di altri cani, per questo tendiamo a tirarlo con il guinzaglio.

Tale gesto viene spesso odiato dal nostro amico a quattro zampe, in quanto quando lo tiriamo non gli diamo la possibilità di trarre informazioni che gli interessano. Infatti l’olfatto è il senso utilizzato da Fido per entrare in contatto con l’ambiente esterno.

Non costringerlo a superare le paure

Infine, tra i comportamenti che il nostro amico peloso potrebbe odiare, c’è il costringerlo a superare le sue paure, per esempio la paura dell’acqua o dei fuochi d’artificio.

Per aiutare Fido a superare le sue paure, è necessario aiutarlo gradualmente e dare al cane tutto il tempo di cui ha bisogno per affrontare e superare le sue insicurezze.