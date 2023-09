E Poi Siamo Finiti Nel Vortice, ecco il nuovo album di Annalisa: tracklist in gif

Dopo il grande successo di Bellissima e Mon Amour, E Poi Siamo Finiti Nel Vortice è finalmente diventato realtà. Il nuovo album di Annalisa è ora disponibile su iTunes e Spotify ed è già diventato trend topic su Twitter.

Non solo i tre singoli che già conosciamo, il disco contiene altri perle che rapiscono al primo ascolto, su tutte: Euforia (che spero sia il prossimo singolo), Aria, La Crisi a Saint Tropez e Indaco Violento.

E POI SIAMO FINITI NEL VORTICE il mio nuovo album è FUORI OVUNQUE 🥲🌪️🌪️https://t.co/sUtElQclrt#EPSFNV pic.twitter.com/gTlRmbB86n — ANNALISA (@NaliOfficial) September 28, 2023

E Poi Siamo Finiti Nel Vortice: tracklist in gif.

01. BELLISSIMA



Annalisa parla del suo nuovo disco.

02. RAGAZZA SOLA03. EUFORIA04. MON AMOUR05. ROSSO CORALLO06. BOLLICINE07. GOMMAPIUMA08. ARIA09. LA CRISI A SAINT-TROPEZ10. TI DICO SOLO11. STELLE12. INDACO VIOLENTO

“È un album un po’ metaforico sulle fasi del vortice, che poi sono le fasi della vita. C’è l’entusiasmo, ci sono le delusioni, le cose che cambiano, i colpi di scena, un finale. – si legge su Rolling Stone – E poi ricominci di nuovo. Queste canzoni sono un po’ rappresentative di queste fasi. Euforia, per esempio, è la fase che sto vivendo adesso. Esce il disco, sto preparando il concerto al Forum, il tour nei palasport, sono carica.

Il successo degli ultimi pezzi? Così no, non me l’aspettavo. Però ti dico anche che ho avuto chiaro sin da subito che Bellissima fosse una canzone speciale. Quando è nata mi sono resa conto che quella lì era LA canzone, che sarebbe cambiato qualcosa. Ha cambiato anche un po’ il corso della mia scrittura. Mi ricordo che ero andata in studio, era agosto 2021. Arrivavo dalla fine del percorso del disco precedente, avevo voglia di fare roba nuova. L’idea è stata quella di unire due aspetti per me fondamentali: la vocalità e l’uso delle parole delle melodie italiane a sonorità più elettropop, anni ’80, che sono le mie preferite. Unire queste due cose, provarci e scrivere, ha fatto nascere Bellissima. Eravamo io, Paolo e Davide (Antonacci e Simonetta, ndr). È un brano nato in due ore, velocissimo, e tutti ci siamo resi subito conto, senza dirlo troppo ad alta voce, che sarebbe stato importante”.