È ora di mettere il cappotto al cane durante le passeggiate: modelli e consigli

Con l’arrivo del freddo, è fondamentale proteggere i nostri cani, specialmente quando li portiamo all’aperto. Sebbene alcuni si chiedano come abbiano fatto a sopravvivere ai precedenti inverni, molti utilizzano cappotti per cani, considerandone sia la taglia che il prezzo. Non c’è una risposta definitiva su quanto sia necessario coprire i nostri amici a quattro zampe, poiché la risposta varia in base alla razza e alla taglia del cane. La resistenza al freddo dipende anche dal clima locale; le basse temperature non hanno lo stesso impatto ovunque.

La protezione principale per i cani è data dal loro manto, che può essere più o meno folto. I cani con un sottopelo sottile o assente sono più a rischio di soffrire per il freddo, il vento e l’umidità. Alcune razze sono particolarmente sensibili alle basse temperature, rendendo necessario fornire loro una protezione adeguata. Il cappotto ha la funzione di ridurre la dispersione del calore corporeo, creando una barriera tra il corpo dell’animale e le temperature esterne.

Anche i cani con pelo lungo e folto possono trarre vantaggio dall’indossare un cappotto, specialmente in caso di pioggia, poiché un manto bagnato disperde più calore. La scelta del cappotto deve tener conto della taglia del cane; un cappottino troppo grande o troppo piccolo può ostacolare i movimenti e le funzioni naturali, come mangiare o bere. Anche il materiale del cappotto è importante: per le giornate piovose, un cappotto impermeabile è consigliato, mentre per il freddo, un cappotto con doppio strato e, possibilmente, pelliccia interna fornisce una migliore protezione.

Per evitare episodi di ipotermia, è cruciale scegliere bene. I prezzi dei cappotti per cani possono variare notevolmente: quelli di buona qualità oscillano tra i 14 e i 20 euro e sono facilmente reperibili online. Per chi cerca prodotti di alta moda, i prezzi possono salire considerevolmente. È inoltre vantaggioso approfittare di periodi di offerte, per acquistare accessori di qualità a prezzi competitivi.