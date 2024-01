E’ normale oppure no? Perché il cane ha le zampe fredde

Ogni segnale che ci invia il suo corpo può essere indicativo per la sua salute: perché il cane ha sempre le zampe fredde e come risolverlo.

Il corpo del nostro Fido ci ‘parla’, sempre se noi sappiamo ascoltarlo: quindi è bene stare attenti anche ai segnali più ‘insignificanti’, perché potrebbero essere indice di qualcosa che non va, come ad esempio quando il cane ha le zampe fredde. Come spiegarsi questo fenomeno: è perfettamente normale oppure è il caso di chiedere consiglio al veterinario? La risposta che tutti i padroni cercano.

Le zampe del cane: curiosità che nessuno sa

Sono le fondamenta del suo corpo e su di esse il nostro cane si regge e se ne serve per muoversi, ma al di là della loro anatomia saranno i muscoli e le articolazioni a permettere movimenti di flessione ed estensione. Una posizione eretta sarà garantita non solo da zampe posteriori leggermente più piccole di quelle anteriori ma anche da dita di diversa lunghezza (il primo dito più corto e il terzo e quarto più lunghi).

I cuscinetti delle zampe fungono da ammortizzatori e difendono l’integrità della zampa sottostante quando cammina; infine anche le unghie non hanno una funzione puramente estetica: sono ricche di vasi sanguigni e, come tali, non dovranno mai essere tagliate troppo per evitare il rischio di emorragie.

Il cane ha le zampe fredde: cosa può significare?

Sarà capitato anche a noi di avere le estremità del corpo più fredde quando fuori le temperature sono basse, magari al di sotto dello zero: questo perché il corpo (nostro e del cane) cerca di disperdere meno calore possibile, Le zone che invece saranno immediatamente più esposte al freddo naturalmente saranno quelle più esterne, ovvero naso, orecchie e anche le zampe.

La loro capacità è di termoregolare il corpo di Fido poiché hanno una doppia funzione: quella isolante contro il freddo e rinfrescante quando invece fa molto caldo. Abituati da sempre a vivere all’esterno, le zampe dovrebbero essere abituate alle basse temperature, tuttavia vi sono dei cani che soffrono di più il freddo rispetto ad altri.

Ma quando può essere un problema? Quando questo sintomo, quello delle zampe fredde, è associato ad altri fattori, come ad esempio se il cane ha la febbre. E’ opportuno sapere che infatti potrebbe nascondere qualche patologia in corso, che solo un esperto sarà in grado di diagnosticare.

Il cane ha le zampe fredde: malattie possibili e cure

Se fuori fa freddo o il cane ha appena concluso una passeggiata nella neve, c’è da aspettarselo che le sue zampe siano fredde; tuttavia la spiegazione potrebbe non essere così ‘scontata’ e passeggera, poiché potrebbe trattarsi di malattie in corso anche serie, come ad esempio:

Se si trattasse di una di queste malattie, naturalmente sarebbe il nostro veterinario di fiducia a consigliare una terapia adatta; se invece il problema si limitasse al freddo alle zampe per le basse temperature, si potrebbero adottare rimedi palliativi come creme e balsami protettivi. Sono ormai molti i padroni che optano per l’abbigliamento canino, scarpette comprese.