È Necessario Intervenire: Misure Straordinarie per Affrontare la Preoccupazione

“La preoccupazione è innegabile”, afferma il presidente di Confindustria Emanuele Orsini dopo l’annuncio di dazi da parte dell’amministrazione Trump. Invoca “misure straordinarie per un momento straordinario” e chiede all’Europa di “agire subito”. Orsini sottolinea la necessità di un “patto bipartisan per il paese e per l’Europa”. Durante la riunione del consiglio generale di Confindustria, il clima di allerta è emerso chiaramente con il presidente di Federlegnoarredo, Claudio Feltrin, che ha evidenziato l’urgenza di affrontare le decisioni di Trump, avvertendo che queste potrebbero mettere in ginocchio le imprese e l’intera economia italiana in breve tempo. Nel 2024, le vendite di beni italiani negli Stati Uniti sono ammontate a circa 65 miliardi di euro, e l’export italiano è più vulnerabile della media UE per quanto riguarda il mercato americano. I settori più a rischio includono chimica, farmaceutico, mezzi di trasporto, macchinari, alimentari e bevande. La seconda amministrazione Trump si preannuncia più aggressiva e rischia una escalation protezionistica, generando incertezze che possono avere effetti devastanti sul commercio globale. Secondo Confartigianato, l’export italiano potrebbe subire un calo oltre gli 11 miliardi di euro, con una diminuzione fino al -16,8% delle esportazioni verso gli Stati Uniti. Le regioni più vulnerabili includono Lombardia, Emilia-Romagna, Toscana, Veneto, Piemonte e Lazio, mentre il settore moda è particolarmente allarmato. Si prevede anche che dazi del 25% sull’agroalimentare porteranno a un aumento dei costi per i consumatori americani, stimato fino a 2 miliardi di euro.