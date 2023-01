è necessario imparare a praticarla

Sai cos’è la manovra di Heimlich e perché è necessario impararla? Potresti salvare la vita al tuo cane che sta soffocando.

I nostri amici a quattro zampe amano conoscere il mondo spesso ‘assaggiandolo’, ovvero mettendo in bocca tutto ciò che si ritrovano sotto al muso. Ma può capitare che qualcosa gli resti bloccato nell’esofago e gli impedisca di respirare correttamente: ecco dunque a cosa serve la manovra di Heimlich al cane e in che modo potrebbe salvargli la vita (se impariamo a praticarla correttamente).

Rischio di soffocamento nel cane: le cause principali

Al tuo Fido piace mettere tutto in bocca e ti ritrovi spesso a frenarlo giusto in tempo? Purtroppo non sempre siamo più veloci del suo muso e può capitare che qualcosa gli resti incastrato in gola. Ma è sempre questa la sola causa di un suo possibile soffocamento? In realtà ve ne sono di varie e molto particolari, a cui forse non avremmo mai pensato.

Oltre ai piccoli oggetti, un cane può soffocare perché ha un collare troppo stretto o perché si muove in modo agitato, strozzandosi da solo mentre lo indossa. Anche quando, spinto dalla curiosità, si addentra in spazi stretti come buste della spesa o in sacchetti poco più grandi del suo muso. Ovviamente rischia anche di infilarsi in ambienti che si chiudono a scatto, come ad esempio i frigoriferi, e che non gli danno più la possibilità di uscire.

La manovra di Heimlich al cane: quando è il caso di praticarla

Si tratta di una pratica di pronto soccorso, che si dovrebbe mettere in atto ogni volta che c’è rischio di soffocamento. Prende il nome dal medico americano, Henry Heimlich, che la descrisse nel 1974 e che ne spiegò il funzionamento in caso di oggetti che bloccano le vie respiratorie.

Dal praticarla sugli esseri umani (esclusi neonati, bambini al di sotto di un anno di età e in alcuni casi anche anziani), si è pensato di praticarla anche sui cani. Non servono lauree in veterinaria per imparare a farla, poiché talvolta basta seguire semplici corsi di approfondimento.

La manovra di Heimlich al cane: come si fa

Innanzitutto è bene accertarsi (in breve tempo naturalmente) che Fido abbia effettivamente ingoiato un oggetto e che qualcosa gli è rimasto bloccato in gola, tanto da vederne magari la coda o la parte finale. In molti casi è bene evitare di provare a tirare manualmente l’oggetto a mani nude, poiché potremmo rischiare di lacerare gli organi interni e peggiorare la situazione.

Prima di rivolgersi al medico esperto, potremmo tentare di fargli espellere l’oggetto, che è già calato troppo in basso per poterlo afferrare, praticando la manovra di Heimlich appunto: ma come si fa? Esistono due metodologie: nel primo caso dobbiamo coricare il cane e con una mano sopra l’altra, fare pressione nella parte alta del suo torace. L’oggetto dovrebbe risalire abbastanza da poterlo tirare fuori con le mani.

La seconda tipologia, più adatta a cani di taglia medio-grande, prevede che ci posizioniamo inginocchiati o in piedi alle spalle di Fido. Con un pugno posizionato alla bocca del suo stomaco, e la mano poggiata sul pugno, proviamo a fare pressione per fargli espellere l’oggetto che lo sta soffocando.

Anche se l’oggetto è ormai fuori, è opportuno portarlo a visita dal veterinario per essere certi che non vi sia alcun danno interno che potrebbe avergli lacerato organi e per escludere il rischio di emorragia interna.