È necessario filtrare i contenuti sui social e sui media

La notizia dell’occupazione della località sciistica di Roccaraso ha suscitato grande attenzione, con migliaia di persone arrivate da Napoli a seguito di un appello di un’influencer. Walter Mauriello, presidente di Meritocrazia Italia, evidenzia come la reazione dei media e dell’opinione pubblica rifletta una deriva culturale in cui si seguono modelli poco creativi, incapaci di offrire contenuti di valore. Questo porta a una superficialità nel dibattito pubblico, con programmi televisivi che privilegiano l’audience a scapito di un confronto costruttivo sui problemi reali. Mauriello mette in discussione la funzione attuale dell’informazione, suggerendo la necessità di promuovere contenuti di qualità che possano aiutare a costruire una coscienza civica.

L’osservazione critica si concentra anche sull’interesse crescente per contenuti “trash”, che sviano l’attenzione dai temi utili. Meritocrazia Italia chiede un ritorno a un’informazione etica e legale, avvertendo dei pericoli legati al potere degli influencer, che può sfuggire al controllo. Il presidente sottolinea l’importanza di un uso responsabile delle piattaforme social, con una revisione delle linee guida da parte dell’Agcom per filtrare contenuti non solo illeciti ma anche diseducativi. Si richiede, infine, un programma comunicativo che ripristini valori significativi e contribuisca a una democrazia più robusta. Mauriello conclude sottolineando quanto sia fondamentale una informazione attenta per il benessere della società.