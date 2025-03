È nato un lemure ballerino: è il primo in Europa ed è adorabile

La nascita di un sifaka di Coquerel, noto anche come lemure danzante, presso lo zoo di Chester nel Regno Unito, rappresenta un traguardo significativo nella lotta contro l’estinzione di questa specie rara. Si tratta del primo esemplare nato in Europa, e la sua nascita accende speranze per il futuro della specie, che è gravemente minacciata dalla perdita del proprio habitat, in particolare nelle foreste nordoccidentali del Madagascar. Negli ultimi 30 anni, oltre l’80% della popolazione di sifaka di Coquerel è scomparsa a causa della deforestazione, dell’espansione agricola e del bracconaggio, rendendoli una delle specie in pericolo critico di estinzione.

Il sifaka di Coquerel, parte della famiglia degli Indriidi, è noto per il proprio modo unico di muoversi, effettuando balzi laterali sulle zampe posteriori, da cui deriva il soprannome di “lemuri danzanti”. Questa particolare modalità di spostamento è una strategia evolutiva che consente loro di adattarsi alla vita sugli alberi e al suolo. Tuttavia, la crisi ambientale in Madagascar sta distruggendo rapidamente il loro habitat naturale, aumentando la necessità di interventi di conservazione.

Il cucciolo, chiamato Kintana, è nato il 20 gennaio, pesando circa 100 grammi, ed è stato integrato in un programma di allevamento per la conservazione. Il dottor Nick Davis, direttore generale dei mammiferi dello zoo di Chester, ha evidenziato che la nascita di Kintana rappresenta una tappa fondamentale per la salvaguardia della specie, con l’obiettivo di garantire non solo la sopravvivenza in cattività, ma anche una futura reintroduzione in natura.