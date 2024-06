“É nato Romeo, siamo pieni di gioia” arrivato il quarto figlio per il campione 27 enne

Nicolò Barella e Federica Schievenin sono diventati genitori per la quarta volta: Romeo, unico maschietto fra tre sorelle, è nato oggi 6 giugno.

Il centrocampista dell’Inter, Nicolò Barella, 27enne, ha annunciato su Instagram la nascita del suo quarto figlio, Romeo, avuto insieme alla moglie Federica Schievenin. Il piccolo è il primo maschietto della coppia, dopo tre bellissime femminucce, Rebecca, Lavinia e Matilde.

La gioia della famiglia Barella è davvero palpabile, come dimostrano le dolci parole con cui hanno annunciato la nascita di Romeo. Il piccolo è venuto al mondo oggi, 6 giugno 2024, poco dopo le 14, e ha già ricevuto tantissimi auguri e messaggi di felicità da parte di amici e colleghi VIP.

Federica Schievenin, moglie di Nicolò Barella, ha condiviso con i suoi followers su Instagram la gioia di diventare mamma per la quarta volta, sottolineando la forza e la tenacia che hanno caratterizzato la sua gravidanza, dopo un periodo di difficoltà vissuto con la perdita di un bambino lo scorso anno.

“Sono stati mesi difficili anzi un anno difficilissimo…con tuo papà vicino è stato tutto un po’ più semplice…Ora esplodiamo di gioia sapendo che tu stai bene e non vediamo l’ora di vederti”.

Barella sta affrontando una stagione difficile rispetto all’anno scorso, ma ha finalmente segnato il suo primo gol stagionale contro il Napoli. La sua scarsa prestazione potrebbe essere legata ai problemi personali che lui e la sua famiglia hanno affrontato. Ora, però, può gioire per l’arrivo del suo quarto figlio, come mostrato dalla foto della moglie con una minuscola maglia nerazzurra pronta ad aspettarlo.

La coppia si è unita in matrimonio nel 2018 e ha costruito una splendida famiglia, condividendo momenti di felicità e di crescita insieme ai loro figli. Federica Schievenin, modella laureata in Scienze Motorie, ha trovato nei figli e nel marito, campione d’Italia con l’Inter, la sua più grande fonte di felicità. Congratulazioni alla famiglia Barella per l’arrivo di Romeo, il principe della loro vita!

