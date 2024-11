“È nato nostro figlio” La coppia VIP annuncia la nascita del terzo figlio: la famiglia si allarga

Chris Pratt e Katherine Schwarzenegger hanno annunciato con entusiasmo la nascita del loro terzo figlio, Ford Fitzgerald Schwarzenegger Pratt, avvenuta l’8 novembre 2024. L’11 novembre, la coppia ha condiviso un post emozionante sui social media, rivelando: “Siamo felicissimi di annunciare la nascita di nostro figlio. Mamma e bambino stanno bene e i fratellini sono emozionati del suo arrivo.” Questo annuncio ha suscitato grande gioia tra i follower, che hanno immediatamente fatto pervenire le loro congratulazioni.

La famiglia di Chris Pratt e Katherine Schwarzenegger è già composta da cinque membri. Hanno due figlie, Lyla Maria, nata nel 2020, ed Eloise Christina, nata nel 2022. Inoltre, Pratt ha un altro figlio, Jack, di 12 anni, nato dalla precedente relazione con l’attrice Anna Faris. La famiglia dimostra un forte legame, con la coppia che condivide momenti felici e traguardi sui social media, evidenziando l’amore e la dedizione per i loro figli.

La storia d’amore tra Chris Pratt e Katherine Schwarzenegger è iniziata nel 2018, quando sono stati avvistati insieme per la prima volta. Nel 2019, hanno annunciato il loro fidanzamento, con Pratt che ha espresso la sua gioia per il sì di Katherine. La cerimonia nuziale si è tenuta a Montecito, California, in un ambiente riservato. Negli anni, la coppia ha affrontato le sfide della vita costruendo una solida base familiare, diventando un esempio di dedizione e rispetto reciproco.

La nascita del loro terzo figlio rappresenta un ulteriore passo nella loro avventura familiare. Pratt e Schwarzenegger continuano a dimostrare l’importanza della famiglia, della paternità e della crescita condivisa. I loro post sui social media riflettono non solo la loro gioia per l’arrivo di un nuovo membro nella famiglia, ma anche l’impegno reciproco e i valori che intendono trasmettere ai loro bambini. La coppia sembra affrontare l’educazione dei figli con amore e responsabilità, manifestando una sincera gratitudine per le benedizioni ricevute.