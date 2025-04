È nata una nuova coppia di VIP

Elizabeth Hurley e Billy Ray Cyrus hanno ufficializzato la loro relazione con una foto condivisa su Instagram, generando entusiasmo tra i fan dopo anni di amicizia e recenti separazioni. L’immagine mostra un momento di tenerezza tra i due, evidenziando una connessione autentica e profonda. I rumors sulla loro relazione circolavano già da tempo, ma la foto ha confermato le voci, suscitando emozione tra i follower.

Elizabeth Hurley, attrice 59enne, ha individuato nel cantante country Billy Ray Cyrus, noto anche per essere il padre di Miley Cyrus, il suo nuovo partner. Nella foto, Billy bacia Elizabeth sulla guancia con la didascalia “Buona Pasqua”, segnalando una crescente intimità; si dice che Elizabeth abbia visitato Billy per festeggiare insieme la Pasqua. Fonti vicine li descrivono come una coppia affettuosa, ritenendo che Elizabeth possa essere la compagna ideale per il cantante.

La loro relazione non è del tutto inedita, poiché si conoscono da anni, ma solo recentemente hanno deciso di approfondire il legame oltre l’amicizia. Entrambi stanno affrontando la fine delle loro precedenti relazioni: Billy Ray è in fase di divorzio dalla moglie Firerose, mentre Elizabeth ha perso il compagno Steve Bing nel 2020. Questo nuovo capitolo della loro vita sentimentale appare come una rinascita emotiva per entrambi.

La reazione del pubblico è stata positiva, con fans ansiosi di vedere la coppia insieme più spesso. La foto condivisa suggerisce la volontà di rendere pubblica la loro storia d’amore, promettendo di intrattenere il panorama gossipistico. Elizabeth e Billy Ray sembrano pronti a scrivere un nuovo capitolo insieme.