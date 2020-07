Con Wim Suurbier, morto all’età di 75 anni, se ne va un’altra colonna dell’Ajax e della grande Olanda degli anni settanta. Suurbier era ricoverato dallo scorso mese di aprile, quando era stato colpito da una emorragia cerebrale. Tipica espressione di difensore del calcio totale, con l’Ajax ha giocato 509 partite, vincendo 3 Coppe dei Campioni consecutive dal 1971 al 1973 e sette titoli nazionali. In nazionale è stato una delle colonne della nazionale che ha incantato il mondo con il suo calcio totale. Con l’Olanda ha giocato le finali mondiali del 1974 e del 1978, perdendole entrambe contro la nazionali ospitanti, rispettivamente Germania Ovest e Argentina. Terminata la lunghissima parentesi con l’Ajax, ha giocato in Germania con lo Schalke 04, in Francia a Metz, e nel campionato statunitense. “Un grande giocatore dell’Ajax ci ha lasciato. Un amico estremamente leale verso mio padre e la mia famiglia”: ha così commentato Jordi Cruyff, il figlio del leggendario Johan.