È morto Vincenzo Bonfissuto

È sempre un grande dispiacere quando un evento imprevisto e prematuro porta via la vita a un uomo ancora nel fiore degli anni. La notizia di oggi a proposito dell’apprezzatissimo imprenditore siciliano ha portato anche l’amministrazione a comunicare il proprio cordoglio per questa scomparsa davvero dolorosa.

Si è trattato, infatti, di un malore improvviso. L’episodio fatale per l’imprenditore ha stroncato a soli 43 anni la vita di Vincenzo Bonfissuto, originario di Canicattì e cofondatore, insieme al fratello Giulio, di una rinomata industria dolciaria nota a livello internazionale. La Bonfissuto, infatti, è specializzata in panettoni e colombe artigianali commercializzate in tutto lo Stivale e in Europa.

L’imprenditore avrebbe avuto un arresto cardiaco mentre si trovava a Bologna. Il sindaco di Canicattì ha espresso il cordoglio della comunità della cittadina siciliana: “Siamo vicini alla famiglia Bonfissuto, ai figli, alla moglie, ai genitori e a tutti i parenti in questo momento di grande e insostituibile dolore,” ha dichiarato Vincenzo Corbo.

Le parole del sindaco, inoltre, parlano dell’imprenditore come protagonista di “un’esperienza straordinaria, sia come uomo che come imprenditore”. Autentico è stato il suo attaccamento alla città, con decisioni e investimenti significativi che hanno creato posti di lavoro e hanno contribuito a fare di Canicattì un luogo di eccellenza, come ha sottolineato il primo cittadino.

La “Desserteria Bonfissuto”, inaugurata nel 2011 a Canicattì, è diventata una delle pasticcerie più celebri d’Italia, famosa per i suoi lievitati pluripremiati. Da uomo e imprenditore molto legato alla Sicilia, Bonfissuto è stato per lungo tempo al centro della lotta per la tutela del pistacchio, un prodotto tipico e spesso abusato in Sicilia, prendendo le difese un ecotipo autoctono dell’agrigentino.

In un’intervista, Vincenzo Bonfissuto aveva rivelato che il segreto della sua ricetta vincente sono: “Pochi ingredienti, ma essenziali e soprattutto autentici […] Anima siciliana, tecniche artigianali, uova fresche da galline allevate a terra, materie prime locali, miele e poco zucchero, nessun aroma sintetico, lievitazione naturale e profumi intensi”.