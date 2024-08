È morto Vanni Neri

Diciamo addio all’età di soli 67 anni a un apprezzatissimo Dj italiano. Dopo una lunga malattia, se n’è andato sua casa di Castellarano, in provincia di Reggio Emilia. Il rinomato DJ e speaker radiofonico se ne va prematuramente, purtroppo non c’è stato nulla da fare contro il suo male.

Il decesso è avvenuto ieri, martedì 6 agosto 2024, è stato il momento drammaticamente culminante di una lunga battaglia contro una grave malattia. Vanni Neri rappresenta un personaggio quasi simbolico ed era una figura prominente nel mondo musicale locale. Aveva lavorato come DJ e programmatore presso Radio Antenna 1 Rock Station, un’emittente molto nota tra gli anni Settanta e Ottanta.

La sua passione per la musica si poteva respirare anche nella gestione del negozio ‘Peecker Sound’ a Formigine. Vanni Neri, appassionato e professionista della musica, ha anche pubblicato diversi libri, dimostrando la sua ulteriore passione per la scrittura. Tra le sue opere più recenti, “Da John Lydon a Johnny Rotten” dove dava dimostrazione della sua profonda conoscenza della scena musicale contemporanea e passata.

La notizia della sua scomparsa ha generato grande tristezza tra amici, colleghi e numerosi appassionati di musica che hanno potuto conoscerlo e apprezzarlo nella sua professionalità e nella sua passione. Sui social e nei media locali sono molti i messaggi di cordoglio e affetto per la famiglia. Vanni Neri lascia un vuoto enorme nel panorama musicale reggiano, ma il suo ricordo e le emozioni che ha saputo condividere con chi lo conosceva non andranno mai via.

Il Dj Vanni Neri lascia la moglie Maura Astrologi e le figlie Lisa e Silvia. “Ricordo il suo impegno per Rocca Radio di San Felice sul Panaro a Modena, Radio Antenna Uno Rock Station sempre nel modenese, e Radio K-Rock di Scandiano. Ha animato molte serate e feste nei locali, raccontando la storia della musica”, ricorda la figlia. I funerali si terranno domani.