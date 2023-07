E' morto Trevor Francis, aveva 69 anni: giocò con Samp e Atalanta

Lutto nel mondo del calcio, è morto Trevor Francis, ex calciatore della Sampdoria che a causa di un infarto è scomparso improvvisamente all’età di 69 anni, secondo quanto riporta l’edizione online del Mirror. L’ex giocatore è stato colpito dal malore mentre si trovava a Marbella in Spagna in vacanza. Francis ha indossato la maglia della Sampdoria dal 1982 al 1986, ha vinto la Coppa Italia 1984/85 diventando anche il capocannoniere della manifestazione. In blucerchiato ha collezionato 67 presenze e 17 gol. Prima di arrivare in Italia, era diventato una leggenda con la maglia del Birmingham City, con cui aveva debuttato a 16 anni, con 15 gol in 22 partite al primo anno. Ci resterà per otto stagioni prima di trasferirsi al Nottingham Forest, con cui ha vinto due coppe dei Campioni. Arrivato in Italia dopo un anno al Manchester City, ha militato per 4 stagioni nella Samp e dopo un’annata all’Atalanta ha chiuso la carriera tra Rangers Glasgow, Qpr e Sheffield Wednesday. Francis è stato allenatore di QPR, Sheffield Wednesday, Birmingham e Crystal Palace, con l’ultima panchina nel 2003.