Lutto nel mondo del cinema, stamani la tv inglese BBC ha dato la notizia della morte di uno dei più celebri attori scozzesi, Sean Connery. La star di 007, ricordato da molti per il suo inimitabile James Bond è morto all’età di 90 anni, ma ancora non si sanno le cause.

È stato lui a farmi innamorare del personaggio di 007.

“My name is Bond, James Bond.”

The one and the only.

Rest in peace.#SeanConnery pic.twitter.com/4xv6FMy2ss

— Ecuba® (@Ecuba_00) October 31, 2020