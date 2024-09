Grande lutto quello che ha colpito Napoli e anche il mondo dello sport. È morto Sante Marsili, un grande pallanuotista che si è spento all’età di 73 anni. Il campione del mondo lascia un grande vuoto attorno a sé e tutti hanno voluto commemorare il suo ricordo.

Sante Marsili

Ecco un piccolo omaggio per lui.

È morto Sante Marsili: addio al grande campione

Dopo una vita ricca di successi e trionfi è venuto a mancare uno dei giocatori di pallanuoto più amati e forti del mondo intero. Ci riferiamo al campione napoletano Sante Marsili che si è distinto negli anni 70, diventando prima campione del mondo e poi conquistando l’argento alle Olimpiadi.

Vecchia premiazione

L’uomo ha avuto la possibilità di militare in moltissime squadre come la Rari Nantes Napoli, la Canotteri Napoli, il Pescara e in molte di queste squadre è riuscito a vincere lo scudetto e anche la Coppa Italia. Sante non era apprezzato unicamente come nuotatore, ma anche come persona.

Tutti lo amavano e provavano una grande stima per questo uomo estremamente noto ma altrettanto umile. La notizia della sua dipartita è stata comunicata dalla famiglia. Sante lascia la moglie Olimpia, il fratello Mino e i figli Elios e Mario.

Il ricordo del comune

Una perdita di questo genere non passa inosservata, motivo per cui non solo amici e parenti hanno voluto omaggiare la vita di Sante ma anche il Comune di Napoli e l’intero mondo dello sport. Tra questi il sindaco Gaetano Manfredi, che ha deciso di postare un personalissimo messaggio in ricordo del campione. Sante Marsili Una carriera brillante, un grande campione che ci lascia. Sarà nostra cura ricordare il suo nome e il suo talento, lavorare sempre più intensamente affinché Napoli possa avere tanti altri campioni come lui. Un campione di vita che non ci dimenticheremo mai. Ci stringiamo in un caloroso abbraccio al dolore dei suoi cari.

Anche Sergio Colella, consigliere delegato In ambito sportivo per quanto riguarda l’organizzazione di eventi in tutta Napoli, ha voluto ricordare Sante per la sua simpatia e per la sua bravura. Ci stringiamo quindi al dolore dei familiari.