È morto Salvatore Piscicelli

Si è spento ieri a Roma, all’età di 76 anni, Salvatore Piscicelli, il regista e critico cinematografico italiano considerato il padre della nuova scuola cinematografica napoletana. Con la sua scomparsa, avvenuta il 21 luglio, il mondo del cinema perde un gigante, una figura che ha saputo influenzare profondamente l’arte cinematografica. Lascia un vuoto incolmabile tra colleghi e ammiratori.

Muore il noto regista Salvatore Piscicelli a 76 anni

Piscicelli, celebrato per il suo straordinario contributo al cinema italiano, è stato un punto di riferimento e un maestro per registi del calibro di Paolo Sorrentino e Mario Martone. La sua carriera è iniziata con Immacolata e Concetta nel 1979. Con Ida Di Benedetto come protagonista, ha segnato l’inizio di un percorso ricco di successi e riconoscimenti. Solo due anni dopo, con Le occasioni di Rosa, Piscicelli entrò in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia, dove Marina Suma vinse il prestigioso David di Donatello.

Tra le sue opere più significative si ricordano Regina, Rose e Pistole con Anna Ammirati, Alla fine della notte e il documentario La comune di Bagnaia. Il suo ultimo lavoro, Vita segreta di Maria Capasso del 2019, con la splendida Luisa Ranieri come protagonista.

La notizia della sua scomparsa è stata accolta con profonda tristezza. Il regista e critico Francesco Crispino ha dedicato un commovente post al collega e amico:

“La notizia della tua scomparsa mi provoca un dolore profondo, che diventa ancor più lacerante sapendo di non esserti riuscito a dare l’ultimo abbraccio.”

Salvatore Piscicelli lascia la compagna, Carla Apuzzo, e un’eredità artistica che continuerà a ispirare le future generazioni di cineasti. Con la sua morte, il cinema napoletano perde non solo un grande regista, ma anche un intellettuale e un uomo di straordinaria generosità e luminosità. La sua influenza perdurerà nel tempo, tra i tanti che hanno avuto il privilegio di conoscerlo e di essere toccati dalla sua arte.

