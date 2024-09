È morto Rino Cerrone

Rino Cerrone, un pilastro della scena techno napoletana, è scomparso all’età di 52 anni, lasciando un vuoto profondo nel mondo della musica elettronica. La sua carriera, avviata negli anni ’90, ha contribuito a definire la techno “made in Naples”, portando il suono partenopeo sulla scena internazionale. La notizia della sua morte ha generato un’ondata di tributi sui social media, in particolare da parte di colleghi come Joseph Capriati, che ha descritto Cerrone come un mentore e un grande amico, esprimendo il suo dolore e la sua ammirazione per l’artista.

Cerrone è stato un innovatore nella musica techno, noto per le sue serate coinvolgenti e i famosi after hour a Napoli. Grazie al suo talento e alla sua passione, ha partecipato a eventi prestigiosi come “I Love Techno” nel 2002 e “Innercity” ad Amsterdam, consolidando la sua reputazione nel panorama musicale mondiale. È venerato non solo per i suoi successi, ma anche per il suo ruolo fondamentale nella creazione della scena underground napoletana, dove il suo lavoro ha avuto un impatto duraturo.

Le sue produzioni discografiche sono state pubblicate su etichette di riferimento come Drumcode, Primate e Analytic Trail. Cerrone è considerato uno dei pionieri della techno, il cui stile ha ispirato generazioni di DJ e produttori. La sua musica ha varcato i confini, contribuendo a diffondere il suono techno napoletano a livello globale negli anni ’90 e 2000.

La sua morte ha lasciato i fan e i professionisti della musica con un profondo senso di perdita. Le parole di Capriati, che ha condiviso la sua tristezza sui social, riflettono l’affetto e il rispetto che Cerrone ha guadagnato nel corso della sua carriera. La comunità musicale si unisce in un tributo collettivo, ricordando Cerrone non solo come un artista di talento, ma anche come una persona straordinaria che ha influenzato profondamente la vita di chi lo ha conosciuto.

In sintesi, Rino Cerrone è stato una vera leggenda della musica elettronica, e la sua scomparsa rappresenta una significativa perdita per la scena techno mondiale, che continua a celebrarne la memoria e il lascito artistico.