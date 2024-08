È morto Patrizio Romano

Le grandi aziende restano anche quando se ne vanno pezzi importanti del loro capitale umano. Eppure, viene da pensare cosa sarebbero i grandi nomi senza persone con passione, amore e dedizione in quel luogo di lavoro? Stiamo parlando di una realtà discografica importante come Warner Music, e in particolare dell’etichetta italiana.

Un toccante post su Instagram, presente sulla pagina di Warner Music Italia, ha comunicato la perdita di Patrizio Romano, Director of Catalogue & Strategic Marketing. Si tratta di una figura di spicco nell’industria musicale italiana, un personaggio da cui sono passati certamente molti grandi nomi della compagina discografica nazionale. Romano viene a mancare all’età di soli 62 anni dopo una lunga battaglia contro una malattia. Si legge nel post:

In questo momento di grande dolore, Warner Music si stringe attorno alla famiglia di Patrizio, in particolare alla sua amata figlia Anna. Ricordiamo un collega che, prima di tutto, è stato un uomo sincero e leale, con una passione sconfinata per la musica. Oggi salutiamo un professionista straordinario.

Ssi legge nel post su Instagram tutta la tristezza e il dolore per una perdita simile, a un’età che per molti è davvero inaccettabile. Patrizio Romano, infatti, ha combattuto a lungo contro una grave malattia che lo ha colpito duramente, anche se questa, come recita il messaggio, “non ha mai piegato il suo spirito, sempre energico e fedele a se stesso”.

Come riportato da ‘Rockol’, la carriera di Romano è stata lunga e ricca di successi. Iniziò nel 1990 come Product Manager Catalogue & Jazz presso EMI Music Italy, proseguendo poi in MCA Music Publishing come A&R. Nel ’97 divenne Label Manager di Verve Music Group, per poi tornare in EMI come Director Catalogue Jazz & Classic, dove restò per un decennio.

Tanti grandi nomi e tanti ambienti che contano nell’industria discografica italiana. Ha ricoperto il ruolo di Label Manager presso Ponderosa Music & Arts e tra il 2013 e il 2014 è stato Responsabile Jazz e Classica per Believe Digital, prima di arrivare a Warner Music Italy come Head of Catalogue and Strategic Marketing.

Paolo Fresu, celebre trombettista del mondo jazz, è stato tra i primi a ricordarlo sui social: “È stato grazie a lui che, insieme a Luca Devito, abbiamo imparato cosa significa gestire un’etichetta discografica indipendente. Patrizio ha guidato quel mondo con passione e competenza. Era presente in modo discreto ma essenziale”. Il musicista ci tiene anche a ricordare un momento preciso del loro rapporto, un momento commovente per come viene descritto e per la semplicità che, talvolta, riesce a sfuggirci.